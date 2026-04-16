Бывший вратарь лондонского «Арсенала», туринского «Ювентуса» и сборной Австрии Александр Маннингер погиб в ДТП утром 16 апреля.

По данным полиции, автомобиль 48-летнего экс‑голкипера выехал на переезд прямо перед приближающимся составом. Поезд протащил машину несколько метров. Машинист и около 25 пассажиров не пострадали.

Спасатели прибыли на место происшествия, извлекли Маннингера из автомобиля и начали реанимацию, в том числе с помощью дефибриллятора. Однако спасти спортсмена не удалось.

Маннингер стал первым австрийцем в английской Премьер-лиге, выиграв с «Арсеналом» чемпионат и Кубок Англии, а также становился чемпионом Италии с «Ювентусом». За сборную Австрии он провел 33 матча.