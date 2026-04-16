В Баку водитель автомобиля скорой помощи грубо нарушил правила дорожного движения.

Инцидент произошел утром 16 апреля в Насиминском районе. Водитель, не находясь на вызове, включил сирену и проблесковые маячки, выехал на встречную полосу, пересек двойную сплошную линию и создал угрозу другим участникам движения.

Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. Выяснилось, что за рулем находился Мехман Алиев, при этом в машине не было ни пациента, ни медперсонала.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В его отношении принимаются меры юридической ответственности.