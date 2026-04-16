Представители демократической партии в американском Конгрессе 15 апреля планируют внести резолюцию об объявлении импичмента министру войны США Питу Хегсету на основании шести статей. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, демократы обвиняют главу Пентагона в начале незаконной войны против Ирана, которая повлекла угрозу для американских военнослужащих. Кроме того, на него возлагают ответственность за нарушение законов относительно нанесения ударов по гражданскому населению, халатное обращение с чувствительной информацией, препятствование надзору со стороны Конгресса.

Между тем Хегсета обвиняют в злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил. Также демократы считают, что он совершал действия, наносящие ущерб репутации Соединенных Штатов и их вооруженным силам.