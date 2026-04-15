Король Карл III решил навсегда прекратить общение с опальным младшим братом Эндрю. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным инсайдеров, причиной стали последствия скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштейн, а также репутационные риски для монархии. Дополнительным фактором называют юридические опасения: в случае судебного разбирательства по делу Эндрю адвокаты могут попытаться привлечь короля в качестве свидетеля, что несовместимо с его статусом главы государства.

Источники отмечают, что решение рассматривается во дворце как «необходимая мера» для защиты института монархии, а не как личный разрыв.

При этом, по информации СМИ, принцесса Анна и принц Эдвард продолжают поддерживать контакт с Эндрю.

Отношения между братьями, как утверждается, были напряженными и ранее, однако после последних обвинений и расследований шансы на примирение практически исключены.