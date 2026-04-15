Азербайджан вытеснил Россию и стал главным поставщиком нефти в ЧехиюКрупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2025 году стал Азербайджан.

Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия закупила в Азербайджане 42% полученной в прошлом году нефти. Доля РФ в импорте этого вида энергетического сырья сократилась, согласно агентству, до минимума. Поставки из России составили 7,7% от общего объема поступившей в республику в 2025 году нефти.

Чехия после 24 февраля 2022 года ускорила диверсификацию источников получения нефти, постепенно отказавшись от поставок из РФ.