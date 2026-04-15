Турция прилагает усилия, чтобы снизить напряженность в регионе из-за кризиса вокруг Ирана, и предпринимает шаги в этом направлении.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы предпринимаем инициативы по снижению напряженности. Необходимо в полной мере использовать окно возможностей, которое открывают договоренности о временном прекращении огня», — сказал Эрдоган в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

Он обвинил Израиль в стремлении сорвать процесс урегулирования конфликта.

«Нельзя позволить правительству Израиля, недовольному прекращением огня, сорвать этот процесс. Если в нашем регионе будет мир, это произойдет вопреки сионистскому режиму (Израиль — прим.), Израиль саботирует малейшую надежду на мир», — отметил Эрдоган.