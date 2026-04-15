Верховный суд АР решил улучшить навыки своих сотрудников, объявив тендер на обучение и развитие персонала. По данным о госзакупке, на повышение квалификации планируется выделить 97 тысяч манатов. Речь идет не просто о стандартных тренингах, а о довольно широком наборе современных навыков — от командной работы до искусственного интеллекта.

В рамках тендера предусмотрено проведение обучающих программ по девяти направлениям. Среди них можно назвать обучение для тренеров, организацию командной работы, принятие решений в сложных ситуациях, управление стрессом, развитие коммуникаций и основы менеджмента. Отдельное внимание уделено теме времени (видимо, чтобы судебные процессы протекали быстрее) и даже применению искусственного интеллекта в юридической сфере.

Не забыли и о практичных вещах: в списке есть курсы по пожарной безопасности. Всего обучение охватит сотни сотрудников, а занятия будут проходить в формате групп с определенным количеством учебных часов. Например, по стресс-менеджменту планируется сразу 8 групп.

Отдельный интерес вызывает курс по искусственному интеллекту: 80 участников смогут ознакомиться с тем, как современные технологии могут помочь в юридической практике.