15 апреля заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов провёл встречу с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепартамента США Ребеккой Нефф, а также с представителями Агентства США по торговле и развитию (USTDA).

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из реализации Хартии о стратегическом партнёрстве между двумя странами, в том числе сотрудничество в энергетической и торговой сферах, развитие региональной связности и инвестиции в экономику.

Стороны обменялись мнениями по потенциальным проектам в области транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и другим направлениям, а также по вопросам участия представителей частного сектора.

В ходе встречи была рассмотрена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, диверсификация торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, а также благоприятная бизнес- и инвестиционная среда в стране и возможности для установления новых связей.

Кроме того, стороны обсудили и другие двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.