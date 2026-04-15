Делегация из Азербайджан изучила опыт Южной Кореи в сфере кадастрового управления и цифровизации земельных ресурсов. Представители Управления государственного имущества при Министерстве экономики Азербайджана посетили район Кьянгу города Инчхон с целью ознакомления с передовыми практиками в области управления недвижимостью и земельными ресурсами.

Как сообщают зарубежные СМИ, визит состоялся по приглашению Корейской корпорации земельной информации и был инициирован азербайджанской стороной для изучения возможностей внедрения современных цифровых решений в сфере кадастра. В состав делегации вошли 12 человек, включая представителей Министерства экономики Азербайджана. В рамках программы они ознакомились с системой кадастрового учета, провели практические работы и изучили процессы геодезической съемки, а также механизмы интеграции полученных данных в административные системы.

Особое внимание было уделено цифровой модели управления земельными ресурсами, где полевые исследования тесно связаны с административными процедурами, что позволяет значительно повысить эффективность учета недвижимости и прозрачность процессов.

В ходе встречи с мэром района Кьянгу Юн Хваном стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая обмен опытом, развитие совместных проектов и возможность установления партнерских связей между городами. Азербайджанская сторона высоко оценила корейские технологии и административные решения, отметив, что полученный опыт может быть использован для совершенствования системы управления земельными ресурсами в стране. Ожидается, что данный визит станет основой для дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Южной Кореей в сфере цифровизации и эффективного управления государственным имуществом.