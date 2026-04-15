Президент США Дональд Трамп хочет заключить большую сделку с Ираном, при которой страна «будет процветать», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Трамп не хочет заключать небольшую сделку. Он хочет заключить крупную сделку», — заявил Вэнс в ходе мероприятия Turning Point USA (TPUSA) в Университете Джорджии.

«Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать, благоденствовать и присоединиться к мировой экономике. И это та сделка, которую он предлагает», — отметил Вэнс.

Он добавил, что оптимистично настроен относительно возможности такой сделки, несмотря на существующее недоверие между странами.

«Я очень доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — сказал Вэнс