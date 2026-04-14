В 2026 году реальный рост ВВП Азербайджана, как ожидается, составит 2,2% против 1,4% в 2025 году.

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам фонда, в 2027 году темпы экономического роста страны ускорятся до 2,5%.

Отмечается, что по данным Государственного комитета по статистике, в 2025 году в стране было произведено ВВП на сумму 129,1 млрд манатов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

В нефтегазовом секторе добавленная стоимость снизилась на 1,6%, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 2,7%.

Структура ВВП распределилась следующим образом: 33,0% — промышленность, 11,3% — торговля и ремонт транспортных средств, 7,1% — транспорт и складское хозяйство, 6,5% — строительство, 5,9% — сельское, лесное и рыбное хозяйство, 2,8% — размещение туристов и общественное питание, 2,1% — информация и связь, 21,7% — прочие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6%.

ВВП на душу населения составил 12 602,2 маната.