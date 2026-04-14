Планомерная трансформация экономики Азербайджана может привести к росту ВВП до 150 млрд долларов к 2035 году.

Об этом говорится в отчёте международной консалтинговой компании OliverWyman Group.

По результатам анализа азербайджанская экономика находится на критическом этапе трансформации и обладает потенциалом удвоения ВВП в течение следующего десятилетия благодаря имеющимся ресурсам, стратегическому положению и структурным реформам.

В отчёте отмечается, что достижение уровня в 150 млрд долларов к 2035 году не является случайным, а возможно при условии планомерной и структурированной трансформации, основанной на текущих преимуществах страны.

Согласно документу, для достижения этой цели Азербайджану необходимо перейти от сырьевой модели экономики к развитию сферы услуг и производству продукции с высокой добавленной стоимостью, включая нефтехимическую переработку. Такой подход позволит сформировать более диверсифицированную и динамичную экономическую модель.

Авторы исследования подчёркивают, что у Азербайджана есть потенциал для перехода в группу стран с высоким уровнем дохода. При реализации правильной стратегии страна может приблизиться к экономикам Чехии, Португалии и Венгрии, где ВВП на душу населения составляет от 23 до 32 тысяч долларов.

В качестве ключевых направлений экономической трансформации выделены четыре сектора: нефтехимия глубокой переработки, энергетические торговые услуги, развитие логистики и модель туризма, основанная на опыте. Их совместное развитие, по мнению авторов, может сформировать устойчивую и конкурентоспособную экономическую систему.

В отчёте также подчёркивается, что географическое положение страны создаёт потенциал для превращения Азербайджана в региональный энергетический и логистический центр, позволяя формировать добавленную стоимость внутри страны, а не за её пределами.

Отдельное внимание уделено туристическому сектору. В 2024 году страну посетили 2,6 млн туристов, что принесло около 2 млрд долларов дохода, однако этот показатель считается значительно ниже потенциала. К 2035 году число туристов может вырасти до 10–12 млн человек.

Аналитики OliverWyman считают, что Азербайджан способен перейти от роли экспортёра сырья к роли регионального «создателя рынков», формирующего потоки идей, услуг и финансов.

Отметим, что Oliver Wyman Group — международная консалтинговая компания, основанная в 1984 году в Нью-Йорке и имеющая более 60 офисов и свыше 5000 специалистов по всему миру.