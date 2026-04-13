Статистики подсчитали, сколько тратят азербайджанцы в магазинах за месяц. В январе–марте 2026 года в Азербайджане зафиксирован рост розничной торговли. Как следует из данных Государственного комитета по статистике, за отчетный период потребители приобрели товары на сумму 15 млрд 927,3 млн манатов. Из них больше половины средств (8,774 млрд манатов) были потрачены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, остальные 7,152 млрд манатов — на непродовольственные товары.

Надо сказать, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7%. При этом рост в продовольственном сегменте составил 1,3%, непродовольственном — 6,6%.

Анализ показывает, что наибольшая доля расходов населения приходится на продукты питания- 50,4%, текстиль, одежду и обувь — 14,6, автомобильное топливо – 6%, напитки и табачные изделия- 4,7%, электротехнику и мебель — 4,5%, лекарства – 2,7%, телефоны, компьютеры и т.д. -1,6%, а также прочие непродовольственные товары — 15,5%. В итоге среднестатистический азербайджанец за месяц в магазинах тратит 517,2 маната (284,9 манатов — на продукты, напитки и сигареты и 232,3 маната на непродовольственные товары).