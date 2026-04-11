На Земле усилились вибрации, которые вызывают у людей бессонницу и шум в ушах. Зловещее явление описало британское издание Daily Mail (DM).

В публикации сообщается об усилении так называемого резонанса Шумана — электромагнитных колебаний Земли, которые, по данным мониторинговых сервисов, фиксируются на повышенных уровнях уже более недели.

Отмечается, что некоторые пользователи связывают это явление с ухудшением самочувствия, включая бессонницу и шум в ушах. Предупреждения о росте показателей резонанса распространяло приложение MeteoAgent, классифицируя значения как высокие.

Резонанс Шумана представляет собой естественные электромагнитные колебания, возникающие из-за разрядов молний между поверхностью Земли и ионосферой. По мнению ученых, на изменение его показателей могут влиять магнитные бури и солнечная активность.