Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп оказался в сложной политической ситуации и пытается найти из неё выход. По его оценке, публичные сообщения американского лидера в соцсетях указывают на стремление как можно быстрее заявить о достижении результата и переключиться на другие темы.

Болтон считает, что на этом фоне Иран может ощущать за собой психологическое преимущество и намерен усиливать давление на Вашингтон в попытке добиться уступок. Он отметил, что Трамп демонстрирует желание избежать эскалации и будет стремиться к развязке ситуации перед запланированными переговорами в Исламабаде.

Экс-советник также предупредил, что отказ от ранее озвученных угроз может негативно сказаться на репутации США и подорвать доверие к американской позиции. По его словам, противники Вашингтона могут интерпретировать такую линию как слабость, действуя исходя из того, что «Трамп всегда отступает».