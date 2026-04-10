Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в Исламабад для возможных переговоров с представителями США.

Галибафа сопровождают глава МИД Аббас Арагчи, секретарь Совета обороны Али Ахмадиан, глава Центробанка и ряд депутатов, пишут иранские СМИ.

Сообщается, что переговоры начнутся только в случае принятия американской стороной предварительных условий Тегерана.

По данным иранских источников, в Исламабад также прибыли представители США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, а также Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.