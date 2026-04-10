США пополняют свои корабли лучшими боеприпасами на случай провала мирных переговоров с Ираном.

Об этом заявил изданию The New York Post американский президент Дональд Трамп.

«Мы проводим перезарядку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, и мы их разнесли в пух и прах», — сказал он.

На вопрос о том, можно ли считать нынешний переговорный процесс успешным, Трамп ответил:

«Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем».