Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на юбилейной конференции Государственного экзаменационного центра, посетовал на cложность экзаменационных вопросов.

«Мои личные наблюдения показывают, что в Азербайджане многие специалисты по предметам, как по языкам, так и по истории, при составлении вопросов преследуют цель запутать человека, нежели оценить его знание. Мы это видим и на экзамене по приёме на работу педагогов. Этот подход должен измениться, поскольку главная цель вопроса — проверка знаний человека»,- отметил министр.

Он подчеркнул, что это всеобщая проблема азербайджанской педагогики.