Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи объявил тендер на приобретение визуальных идентификационных средств и стационарных единиц обеспечения. Общая стоимость закупки оценивается в 249,9 тыс. манатов. В общей сложности будет приобретено 17 500 единиц одежды.

Согласно условиям тендера, планируется приобрести широкий перечень продукции, включая функциональную форму для медперсонала, защитные жилеты с отражающими элементами, облегчённую спецодежду, а также переносные контейнеры для медицинского оборудования. Кроме того, предусмотрена закупка ортопедических матрасов, защитных покрытий и комплектов одежды для санитаров и диспетчеров.

Особое внимание уделено требованиям к качеству и функциональности продукции. В частности, одежда должна быть изготовлена из износостойких материалов с водоотталкивающими свойствами, иметь светоотражающие элементы и удобные системы хранения. Для медицинских работников предусмотрены различные конфигурации формы в зависимости от категории персонала-врачи, водители, медсестры, санитары.

Отметим, что тендер был объявлен 9 апреля 2026 года. Приём предложений продлится до 1 мая, в этот же день состоится вскрытие заявок.