Роль Азербайджана и Грузии в региональной экономике стремительно набирает обороты и выходит за рамки классического транзитного партнерства. На фоне растущего спроса Европы на альтернативные источники энергии и новые логистические маршруты Баку и Тбилиси не просто укрепляют двусторонние связи, а фактически формируют единое экономическое пространство — от энергетики и торговли до инфраструктуры и инвестиций в третьи страны. В данных условиях сотрудничество двух республик превращается в один из ключевых факторов устойчивости и роста всего региона Южного Кавказа. О деталях наращивания межгосударственной кооперации на фоне недавнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси и достигнутых договоренностей в интервью Minval Politika рассказал грузинский политолог Василий Папава.

— Насколько значима роль транзита азербайджанских ресурсов для экономики Грузии?

— Роль транзита азербайджанских ресурсов для Грузии сегодня сложно переоценить – это фактически фундамент нашей экономической и энергетической безопасности. Если смотреть на цифры, то в 2025 году объемы прокачки газа достигли рекордных показателей, что окончательно закрепило за Грузией статус незаменимого моста между Каспием и европейским рынком. Но здесь важна не только сухая статистика доходов в бюджет, но и те преференции, которые мы получаем как страна-транзитер.

Прежде всего речь идет о так называемом опционном газе. Благодаря тому, что через нашу территорию проходят магистральные газопроводы, Грузия имеет право закупать топливо по льготным ценам. Это критический фактор, который позволяет удерживать тарифы на свет и тепло для населения и промышленности на приемлемом уровне. Без этого сотрудничества энергетический баланс страны выглядел бы совсем иначе, а нагрузка на экономику была бы в разы выше.

Кроме того, энергетические коридоры Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Тбилиси–Эрзурум стали отправной точкой для развития более масштабных проектов, таких как Средний коридор. Сегодня это уже не только нефть и газ, но и мощный поток грузов из Азии в Европу, который стимулирует модернизацию наших железных дорог и расширение портов в Поти и Анаклии. Это создает тысячи рабочих мест и привлекает западные инвестиции, превращая географическое положение Грузии в реальный геополитический капитал.

В конечном итоге Азербайджан остается нашим ключевым инвестором, чьи вложения пронизывают практически все сферы – от энергетики до недвижимости. Мы находимся в ситуации глубокой взаимной зависимости: бесперебойный транзит гарантирует стабильность нашей национальной валюты и устойчивый рост экономики. В современных условиях, когда Европа остро нуждается в диверсификации поставок, значимость нашего партнерства с Баку только укрепляется, делая этот союз стратегически безальтернативным.

— Как развивается двусторонняя торговля и какие отрасли сейчас являются драйверами роста?

— Двусторонняя торговля между нашими странами сейчас находится на подъеме, и Азербайджан уверенно сохраняет место в тройке главных торговых партнеров Грузии. Если говорить о том, что именно тянет показатели вверх, то на первом месте, безусловно, энергетика. Поставки нефти и газа составляют основу грузинского импорта, а деятельность компании SOCAR, крупнейшего налогоплательщика в Грузии, наглядно показывает масштаб этого присутствия.

Еще одним серьезным драйвером роста стал автомобильный рынок. Грузия довольно успешно закрепила за собой роль регионального логистического узла, и реэкспорт машин в Азербайджан сегодня приносит огромные обороты. Это направление очень важно, так как оно дает работу не только крупным игрокам, но и огромному количеству предпринимателей среднего и малого звена в обеих странах.

Параллельно с этим мы видим оживление в производстве стройматериалов и химической промышленности, где азербайджанский капитал помогает запускать новые мощности прямо на месте.

Нельзя не отметить и прогресс в агропромышленном секторе. Взаимные поставки сельхозпродукции растут, и это хороший знак – наши торговые отношения постепенно уходят от чисто сырьевой модели в сторону более разностороннего партнерства. Развитие транспортных коридоров и упрощение работы на таможне позволяют бизнесу быстрее договариваться, так что сегодня наше экономическое сотрудничество охватывает уже практически все ключевые сферы экономики.

— Можно ли говорить о переходе отношений Азербайджана и Грузии от «стратегического партнёрства» к фактической экономической интеграции?

— Говорить о том, что наши страны переходят от обычного партнерства к реальной интеграции, можно с полной уверенностью. Это уже не просто красивые слова в декларациях, а объективный процесс, который мы наблюдаем последние пару лет. Если раньше всё строилось в основном вокруг транзита нефти и газа, то сегодня Баку и Тбилиси фактически создают единый экономический организм. Проекты уровня Среднего коридора связывают наши транспортные системы настолько плотно, что модернизация портов в Грузии и железных дорог в Азербайджане идет по единому согласованному плану.

Яркий пример такой связки – энергетика будущего. Мы уже вышли за рамки просто покупки газа. Совместная работа над проектом прокладки электрокабеля по дну Черного моря для экспорта «зеленой» энергии в Европу – это уже настоящий технологический симбиоз. В таких масштабах интересы двух государств настолько переплетены, что успех одной стороны невозможен без синхронных действий другой. Это уже не просто торговля, это общая стратегия выживания и роста на мировом рынке.

Кроме того, происходит очень глубокое сращивание капиталов. Азербайджанские инвестиции в Грузии сегодня можно встретить повсюду: в банках, недвижимости, сельском хозяйстве и розничной торговле. Упрощение таможни и создание совместных промышленных зон на границе фактически стирают барьеры для бизнеса. По сути, мы пришли к формату, где политические границы остаются на карте, но экономические механизмы работают в унисон, как единое целое. Стабильность в Баку сегодня напрямую означает стабильность в Тбилиси, и наоборот.

— Какие новые совместные проекты могут стать следующими импульсами для сотрудничества?

— Следующий этап нашего сотрудничества – это переход от простой перекачки сырья к сложным технологическим проектам, которые превращают Кавказ в глобальный логистический узел. Здесь можно выделить три основных направления, которые станут локомотивами роста в ближайшие годы.

Первое и, пожалуй, самое амбициозное – это Черноморский энергетический кабель. Проект по прокладке глубоководной линии из Грузии в Румынию позволит Азербайджану поставлять «зеленую» энергию (солнечную и ветровую) напрямую в Евросоюз. Техническое обоснование уже подтвердило, что это реально, и сейчас стороны переходят к созданию совместного предприятия. Для Грузии это шанс закрепить за собой роль важнейшего цифрового и энергетического моста между Каспием и Европой.

Второе направление касается Среднего коридора. На сегодняшний день акцент сместился на полную цифровизацию этого маршрута. Речь идет о создании единых таможенных коридоров и общих логистических центров. Тбилиси достраивает скоростные магистрали к границе, а работа порта Анаклия в связке с азербайджанским портом Алят позволит создать бесшовную цепочку для грузов из Китая. Когда создаются совместные предприятия для управления железными дорогами – это уже не просто партнерство, а реальное слияние активов.

Третий драйвер – это промышленная кооперация, особенно в приграничных районах. Сейчас активно обсуждается создание совместных технопарков и агрокомплексов. Идея в том, чтобы перерабатывать азербайджанское сырье на территории Грузии, используя наши льготные торговые режимы с Евросоюзом. Это выгодно всем. Кроме того, на перспективу уже начались разговоры о производстве и транзите водорода. Это как раз то, что нужно мировым рынкам в рамках декарбонизации, и наш маршрут останется актуальным на десятилетия вперед.

— Какие финансовые выгоды получает Азербайджан от использования грузинской инфраструктуры по сравнению с альтернативными маршрутами?

— Если сравнивать с другими вариантами, то для Азербайджана грузинский коридор – это не просто самый короткий, но и самый выгодный путь к европейскому рынку. По сравнению с маршрутами через Россию или Иран, направление через Грузию позволяет экономить около 20–30% времени на доставке. В большом бизнесе это напрямую конвертируется в деньги: чем быстрее товар доходит до покупателя, тем ниже себестоимость каждого барреля нефти или кубометра газа.

Еще один важный финансовый плюс – это предсказуемость. Между нашими странами действуют долгосрочные соглашения, которые страхуют Баку от внезапного роста тарифов, что часто случается на других, политически нестабильных маршрутах. Более того, Азербайджан владеет в Грузии серьезными активами, например, терминалом в Кулеви и долями в инфраструктуре. Получается, что Баку не просто платит за транзит соседу, а во многом вкладывает деньги в свои же объекты. Это создает замкнутый цикл, где прибыль остается внутри системы.

Кроме того, грузинский маршрут дает азербайджанскому бизнесу уникальную лазейку на рынок Евросоюза. У Грузии есть соглашение о свободной торговле с ЕС, и создавая здесь совместные предприятия, азербайджанские компании могут экспортировать продукцию с маркировкой «Сделано в Грузии». Это позволяет обходить многие пошлины и квоты, которые пришлось бы платить при прямых поставках. В итоге такая налоговая оптимизация и доступ к западным финансовым инструментам делают транзит через Тбилиси самым прибыльным решением для Баку.

— Стороны затронули вопрос совместных инвестиций в третьи страны. О каких новых инвестиционных проектах и в каких странах может идти речь – инфраструктура, логистика, «зелёная» энергетика»?

— Когда мы говорим о выходе азербайджано-грузинского союза на рынки третьих стран, речь идет о превращении нашего тандема в серьезного международного оператора. Стратегия здесь простая: мы хотим контролировать не только те участки пути, что проходят по нашей территории, но и ключевые точки там, куда эти грузы приходят.

Одним из самых перспективных направлений сейчас стала Восточная Европа. В рамках того самого проекта с черноморским электрокабелем Баку и Тбилиси рассматривают возможность вложений в сети Румынии и Венгрии. Это позволит не просто продавать электричество «у порога», а участвовать в его распределении внутри Евросоюза, что гораздо выгоднее. Параллельно с этим SOCAR продолжает расширять свое присутствие в сетях Болгарии и Албании, используя тот опыт управления сложными коридорами, который был наработан в Грузии.

В логистике же наше внимание сейчас приковано к Центральной Азии. В партнерстве с Казахстаном мы инвестируем в развитие портов Курык и Актау, а также в логистические центры в Узбекистане. Идея в том, чтобы создать единую, бесшовную систему по всему Среднему коридору. Когда терминалы на обоих берегах Каспийского и Черного морей работают по одним стандартам и под общим управлением, это радикально ускоряет доставку. Для отправителей из Китая такой маршрут становится просто безальтернативным.

Что касается «зеленой» энергетики, то здесь интересны страны Черноморского бассейна, например, Молдова. Речь идет о строительстве ветропарков и солнечных станций, которые можно интегрировать в общую региональную сеть. Важно понимать: здесь грузино-азербайджанский тандем выступает уже не как поставщик ресурсов, а как полноценный инвестор и технологический партнер. Это превращает Грузию и Азербайджан в единый центр силы, который может влиять на экономические процессы далеко за пределами Кавказа.