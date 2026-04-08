К концу 2030 года планируется завершить строительство 9 станций метро. Об этом заявил журналистам начальник Департамента управления строительными проектами ЗАО «Бакинский метрополитен» Мамед Рзаев, сообщает Minval.

Он отметил, что работы по прокладке тоннелей начнутся по нескольким участкам одновременно. В 2026 году будет проведён тендер, после чего определят подрядчика строительства.

Надо сказать, что проектирование всех 9 станций уже завершено.

«В целом, до 2030 года будут полностью реализованы проекты всех объектов, включённых в государственную программу — как станций, так и депо. Важно понимать: без готовой проектной документации невозможно начать строительство или объявить тендер, так как требуется полный пакет технических документов. После 2030 года развитие метро продолжится. Вся информация о будущих станциях и депо предусмотрена в концептуальной схеме развития Бакинского метрополитена. Расширение сети остаётся приоритетом для нас «- добавил Рзаев.