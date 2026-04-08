В первом квартале текущего года в Азербайджане через портал biletim.az было приобретено 280 469 билетов в онлайн-формате.

Об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, данный показатель почти в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в январе–марте 2025 года доля билетов, приобретенных заранее, составляла 32,6 %, тогда как за аналогичный период текущего года этот показатель вырос до 43,3 %.

Рост свидетельствует об увеличении доверия пассажиров к услугам автовокзалов, а также об их более активном использовании возможностей онлайн-покупки билетов при планировании поездок.

В настоящее время на портале biletim.az доступны билеты по 91 направлению из 58 населенных пунктов. К системе подключено 405 транспортных средств, выполняющих 356 рейсов.

Планируется, что система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, работающие в сфере пассажирских перевозок.