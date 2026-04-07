Премьер Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США Дональда Трампа отложить дедлайн по Ирану.

«Чтобы дать дипломатии возможность сработать, я настоятельно прошу президента США Дональда Трампа продлить установленный срок на две недели. Пакистан искренне просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период в качестве жеста доброй воли.

Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду на протяжении двух недель, чтобы дать дипломатии возможность добиться окончательного завершения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе», — отметил Шариф.