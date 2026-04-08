Сотрудничество Азербайджана и Грузии выходит на новый уровень, постепенно трансформируясь из стратегического партнёрства в более глубокую форму экономического взаимодействия. Рост транзитных потоков, активизация инвестиций и расширение совместных проектов усиливают взаимозависимость двух стран и формируют устойчивую региональную связку. Ключевую роль в этой системе играет транзит азербайджанских ресурсов через территорию Грузии. Об этом в беседе с Minval Politika сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Азер Аллахверанов.

По его словам, география здесь становится определяющим фактором: «Грузия обладает уникальным географическим положением, которое делает её естественным мостом между различными регионами. Именно через неё начинается транзит азербайджанских энергетических ресурсов и международных грузов в западном направлении».

Он подчеркнул, что значение Грузии выходит далеко за рамки транзитной функции.

«Грузия является не просто транзитной страной, а одним из главных бенефициаров этих процессов — как в энергетике, так и в сфере международных перевозок», — отметил эксперт.

По его словам, рост грузопотоков лишь усиливает эту роль, поскольку по мере увеличения объёмов перевозок возрастает и потребность в модернизации инфраструктуры, что, в свою очередь, открывает новые возможности для инвестиций и совместных проектов: «По итогам 2025 года через территорию Грузии было перевезено порядка 5 млн тонн международных грузов, и эти показатели продолжают расти».

При этом собеседник указал, что значимый вклад в экономику Грузии вносит азербайджанский капитал: объём инвестиций приближается к 4 млрд долларов, кроме того, такие компании, как SOCAR, занимают лидирующие позиции по налоговым отчислениям.

«Азербайджанские инвестиции охватывают широкий спектр отраслей — от энергетики и строительства до туризма, здравоохранения и образования. Это системное и долгосрочное присутствие», — отмечает Аллахверанов.

Двусторонняя торговля также демонстрирует устойчивый рост, отметил депутат. Он напомнил, что в настоящее время товарооборот приблизился к 800 млн долларов, и, по оценкам, в 2026 году он может превысить миллиардную отметку.

«Это показатель не только роста торговли, но и наличия значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического взаимодействия», — считает эксперт.

Говоря о характере отношений, Аллахверанов отмечает постепенное углубление интеграционных процессов: «Сегодня мы уже видим отдельные элементы экономической интеграции, особенно в энергетике и транспортно-логистической сфере. Однако потенциал далеко не исчерпан — есть возможности для более широкого охвата других секторов».

Одним из ключевых примеров успешного взаимодействия парламентарий назвал проект Баку-Тбилиси-Карс: «Изначально это был инфраструктурный проект регионального значения, но со временем он стал основой для формирования более масштабных инициатив, включая Срединный коридор».

По его словам, именно такие проекты демонстрируют, как двустороннее сотрудничество может перерастать в крупные межрегиональные инициативы.

«В ближайшей перспективе через территорию Азербайджана планируется перевозка порядка 15 млн тонн грузов, а в долгосрочной — до 70–80 млн тонн», — подчеркнул он.

Депутат обратил внимание, что экономическое взаимодействие между Баку и Тбилиси строится на принципе взаимной выгоды.

«Это классическая модель win-win, где каждая сторона получает ощутимые преимущества. Использование грузинской инфраструктуры позволяет Азербайджану эффективно выходить на международные рынки, снижая логистические издержки», — подчеркивает Аллахверанов.

Упомянув в этой связи реализацию проекта TRIPP, он отметил, что развитие альтернативных маршрутов не рассматривается как угроза: «Новые коридоры не конкурируют с существующими, а дополняют их, усиливая общий транзитный потенциал региона».

Среди перспективных направлений сотрудничества эксперт выделяет «зелёную» энергетику, цифровую экономику и высокие технологии: «Эти сферы сегодня являются приоритетными как для Азербайджана, так и для Грузии. Именно здесь могут появиться новые совместные проекты, в том числе с выходом на третьи страны».

В заключении Аллахверанов сказал, что азербайджано-грузинские отношения продолжают эволюционировать, формируя основу для более глубокой экономической интеграции и укрепляя позиции обеих стран как ключевых игроков в региональной системе транзита и энергетики.