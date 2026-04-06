Интенсивные дожди вызвали серьёзные последствия в ряде регионов Азербайджана, особенно на севере.

Разлившиеся реки местами вышли из берегов и привели к разрушениям. В Гусарском районе селевые потоки снесли электрические столбы и прибрежный трансформатор.

Накануне в Гусаре в селевых водах погиб 29-летний мужчина. Как сообщил житель села Гюндюзгала Рамазан Ханджеров, трагедия произошла, когда люди наблюдали за разливом реки.

«Два дня в реке был селевой поток. Мы стояли в стороне и смотрели. Фарик стоял чуть дальше, в какой-то момент грунт под ним обрушился, и он вместе с ним упал в воду. Мы бежали, всё село бежало, но не смогли его спасти — течение было очень сильным. Он был единственным сыном в семье, неженатым, готовился к свадьбе», — рассказал он.

В Сиязаньском районе обрушение моста привело к тому, что несколько населённых пунктов остались без транспортного сообщения.