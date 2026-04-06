США и Иран через посредников обсуждают двухэтапное прекращение огня, сообщает Axios.

Первая фаза — 45-дневное перемирие с возможным продлением, в течение которого стороны должны договориться о полном завершении войны. Вторая — финальное соглашение.

Ключевые вопросы — открытие Ормузского пролива и судьба высокообогащенного урана — планируют решать на завершающем этапе.

Иран настаивает на гарантиях, чтобы перемирие не стало временной паузой перед новыми ударами.

Посредники из Пакистана, Египта и Турции ведут переговоры между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

При этом шансы на соглашение в ближайшие 48 часов оцениваются как низкие.