Иранская армия не столкнется с недостатком ракет или других стратегических материалов даже в том случае, если война в регионе будет продолжаться еще несколько лет. С таким утверждением выступил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламент) исламской республики Алаэддин Боруджерди.

«Если война продлится месяцы или годы, Иран не столкнется с проблемами, связанными с его ракетным арсеналом и стратегическими возможностями», — указал депутат иранского парламента, слова которого привел телеканал Al Mayadeen.

По убеждению Боруджерди, «столкнувшись с оборонными возможностями [иранской армии], противник потерпел поражение, даже несмотря на свое современное вооружение».