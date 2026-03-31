Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР) нанесли удар по дислокации американских военнослужащих на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, оставив убитыми и ранеными около 200 солдат.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Место дислокации экипажей воздушного отряда США, базирующегося на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет. В этой операции по меньшей мере более 200 агрессоров и террористов из армии США были уничтожены или ранены», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания. Указывается, что, по сведениям КСИР, большая часть убитых и раненых — пилоты американских истребителей.