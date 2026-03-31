Президент Турции Эрдоган сообщил о переходе страны к технологии 5G.

По его словам, начинается новый этап, где роботизированные системы и умные устройства будут управляться в реальном времени, а производительность достигнет максимума.

«5G откроет новую страницу не только в сфере связи, но и в экономике, образовании и других областях», — отметил Эрдоган. Президент подчеркнул важность цифровой независимости и кибербезопасности, добавив, что современные конфликты все чаще разворачиваются в цифровом пространстве.