По итогам 2025 года добыча углеводородов нефтяной компанией России «Лукойлом» упала на 2,2 процента, до 1,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Об этом со ссылкой на годовой отчет второй по величине нефтяной компании России пишет «Интерфакс».

Нефти с газовым конденсатом за указанный период добыто 74,9 миллиона тонн, что на 2,1 процента ниже уровня 2024 года. Для газа отдельно показатель упал на 4 процента, до 17,4 миллиарда кубометров.

Результат по нефти в компании объяснили «динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+», а по газу, помимо той же причины, падение было обусловлено естественным снижением добычи на зрелых месторождениях и ремонтах на объектах газоперерабатывающей инфраструктуры.