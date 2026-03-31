Анкара и Дамаск готовят новый торговый коридор в обход Израиля.

Как сообщает Kan News, Турция и Сирия обсуждают создание сухопутного маршрута, который соединит Индию, страны Персидского залива и Европу. Инициатива рассматривается как альтернатива проекту IMEC.

По данным источников, план включает строительство железной дороги через Иорданию и Саудовскую Аравию, а также нефтепровода к сирийским портам. Объём инвестиций может превысить 20 млрд долларов.

Проект продвигается на фоне осложнения IMEC из-за нестабильности в регионе и частичной блокады Ормузского пролива.

В Израиле предупреждают, что исключение страны из маршрута может привести к миллиардным экономическим потерям.