Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что Баку и Пекин обсудили инициативы по диверсификации экономических связей.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече министра Джаббарова с заместителем главного исполнительного директора китайского Фонда Шелкового пути, членом Инвестиционного комитета Си Синьбо.

«Мы рассмотрели возможности создания совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути, реализации потенциальных инвестиционных проектов и расширения механизмов финансирования», — подчеркнул министр.