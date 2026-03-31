Нефтеперерабатывающий завод Грузии Black Sea Petroleum (BSP) откажется от российской нефти и приступит к переработке нефти из Туркменистана и Казахстана.

Генеральный директор компании Давид Поцхверия подтвердил, что соглашения о поставках туркменского сырья на ближайшие месяцы уже достигнуты, пишут грузинские СМИ.

По словам Поцхверия, в настоящее время завершается согласование логистических маршрутов через территорию Азербайджана, после чего ожидается начало регулярных поставок.

Black Sea Petroleum (BSP) — первый полномасштабный нефтеперерабатывающий завод Грузии, расположенный в Кулеви на побережье Чёрного моря. На текущем этапе предприятие перерабатывает до 1,2 млн тонн нефти в год и выпускает нафту, мазут и компоненты для дизельного топлива.