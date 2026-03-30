США заинтересованы в том, чтобы арабские страны оплатили военную операцию против Ирана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Думаю, что президент (США Дональд Трамп) был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их сделать это», — сказала она, комментируя вопрос о том, хотелось ли бы Вашингтону, чтобы арабские страны профинансировали операцию США и Израиля против Ирана.

Ливитт уточнила, что глава Вашингтонской администрации позднее сам выскажется на этот счет.