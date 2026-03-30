Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону перезагрузку отношений между двумя странами.

«Имел продуктивный телефонный разговор с Марко Рубио. Мы подчеркнули важность перезагрузки нашего партнерства и укрепление роли Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе. Мы настроены на укрепление связей Грузии и США и продвижение региональной стабильности и связующих возможностей», — написал Кобахидзе в Х.

Отношения Тбилиси с Вашингтоном существенно испортились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Грузии 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Дональда Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном. Также грузинское руководство неоднократно заявляло о том, что ждет ответных шагов со стороны США.