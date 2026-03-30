Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова главы Rheinmetall Армина Паппергера об украинских производителях дронов.

Ранее Паппергер назвал украинские дроны «работой домохозяек».

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс», — сказал он.

Президент Украины также отметил, что конкурировать надо не словами, а результатами.

«И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, на земле, и в небе, и вы знаете, и на море», — подчеркнул Зеленский.