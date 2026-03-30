Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу, заявили в Министерстве транспорта РФ.

Ранее СМИ сообщали, что береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы. Трамп заявлял, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом Трамп отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».