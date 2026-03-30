Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что жители США участвуют в акциях протеста под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики администрации президента Дональда Трампа, так как им надоело, что демократией в Соединенных Штатах управляют «израильские короли». Такое мнение иранский президент высказал в X.

Пезешкиан полагает, что Трампу «необходимо объяснить, почему жители США поддерживают протесты No Kings».

«Эксперты по ИИ в США должны донести до президента Трампа реальное положение дел с участием людей в его стране в протестах No Kings. Американский народ возмущён политикой «Израиль прежде всего». Они устали от того, что «израильские короли» правят американской демократией», — говорится в публикации иранского президента.