ВВС Израиля в течение дня нанесли серию ударов по объектам военной промышленности Ирана, расположенным в районе Тегерана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в налетах приняли участие более 150 истребителей, они сбросили на иранские объекты свыше 120 боеприпасов. Среди целей названы предприятия, отвечающие за исследования, разработку и производство вооружений.

Одновременно ударам подверглись объекты, где, по данным израильских военных, производятся и хранятся баллистические ракеты.