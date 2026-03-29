Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи считает, что бомбардировки Израилем и США иранских университетов являются признаком их отчаяния. Такое мнение он высказал в X.

По убеждению Арагчи, «Израиль и его преступный партнер считают, что знания можно уничтожить бомбардировками».

«Эта иллюзия отчетливо проявляется в убийствах иранских ученых, атаках на иранские ядерные объекты, а теперь и в нападениях на университеты», — считает министр.

Как указал Арагчи, «подобные действия совершенно отчаянны и не только ни к чему не приводят, но и еще больше «разжигают жажду знаний и стремление к научному прогрессу у иранцев».