Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни. Об этом сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар, передает ТАСС.

«Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и содействовать [их проведению] в ближайшие дни для всестороннего и прочного урегулирования текущего конфликта», — заявил он на пресс-конференции по итогам консультаций с главами МИД Египта, Турции и Саудовской Аравии.

«Пакистан очень рад, что и Иран, и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам», — отметил Дар.