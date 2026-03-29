Франция надеется, что США в кратчайшие сроки добьются своих целей в Иране, так как дальнейшая эскалация конфликта может обернуться серьезными последствиями для всей мировой экономики. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу France 3.

«Представители США заявили в конце этой недели, что рассчитывают довольно быстро достичь своих военных целей. Мы хотим избежать дальнейшей эскалации конфликта с теми серьезными последствиями, которые она влечет для мировой экономики, покупательной способности и деятельности наших предприятий», — сказал Барро.

Министр подчеркнул, что Франция не поддерживает войну США и Израиля против Ирана как по причине ее противоречия международному праву, так и потому, что она не имеет четких целей.

В то же время Барро не стал давать однозначного ответа на вопросы журналиста о том, поддерживает ли Франция стремление противников Ирана к смене правящего режима в исламской республике. Он лишь заявил, что Париж не сочувствует иранским властям и считает их ответственными за насилие в ходе подавления недавних протестов в стране.