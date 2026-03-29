Мир потрясен кризисом на Ближнем Востоке, последствия которого будут ощущаться несколько месяцев, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью «Вести».

«Кризис оказался масштабом, который никто не мог представить. Никогда прежде мир не сталкивался с подобным. Его последствия, даже если конфликт прекратится сегодня, будут расхлебываться как минимум несколько месяцев», — подчеркнул Новак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что война на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению, а прогнозировать развитие событий крайне сложно.

Серьезную обеспокоенность выражают и европейские лидеры. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что операция США и Израиля против Ирана вышла за пределы контролируемого сценария, и мир оказался близок к масштабному военному конфликту.