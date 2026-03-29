Японская компания INPEX объявила, что при наличии спроса внутри страны может перенаправлять часть нефти из Казахстана, которая поставляется в Европу, на рынок Японии, сообщила газета «Иомиури».

Это решение относится и к азербайджанской нефти.

Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке, откуда в Японию поступает 90% нефти.

Ранее японские СМИ писали со ссылкой на источники, что INPEX рассматривает этот вариант.

INPEX владеет долей в 7,56% на месторождении Кашаган. Также INPEX имеет долю в «Азери-Чыраг-Гюнешли» в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу.