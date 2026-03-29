Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. По данным Национальной службы гидрометеорологии, ночью в некоторых районах возможен небольшой дождь.

Утром в отдельных местах прогнозируется туман. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-2°С, днем 13-18°С. Атмосферное давление опустится ниже нормы, составив около 750 мм рт. ст. Относительная влажность сохранится на уровне 70%–80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горных районах – снег. В отдельных местностях возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман, западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью 8-11°С, днем 15-20°С; в горах ночью -3+7°С, днем от -2°С до +3°С.