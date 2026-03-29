В посёлке Масазыр Абшеронского района загорелись автомобили. Об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Информация о возгорании машины на улице А. Вахида поступила на горячую линию «112». Сразу после этого на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось быстро ликвидировать. Надо отметить, что у автомобиля марки Hyundai сгорели салон и моторный отсек, а у припаркованного рядом BMW частично повреждена задняя часть.

Остальные части автомобилей, а также находившиеся поблизости транспортные средства удалось защитить от распространения огня.