Туристы теряют интерес к Кипру и Турции на фоне войны с Ираном, которая нарушает планы путешествий. Об этом сообщает Financial Times.

Популярные направления в восточном Средиземноморье уже сталкиваются с падением спроса. На Кипре цены на проживание в апреле и мае снизились более чем на 12% по сравнению с периодом до начала конфликта, а в турецком Бодруме — более чем на 25%.

Группа Muskita Hotels, управляющая тремя отелями на Кипре, зафиксировала волну отмен бронирований в марте и апреле, а также резкое снижение спроса на оставшуюся часть 2026 года. В компании предупреждают: если боевые действия затянутся еще на несколько недель, под угрозой окажется летний сезон.

Представители отрасли отмечают «всеобщую тревогу» среди путешественников из-за ситуации на Ближнем Востоке.

На этом фоне растет спрос на направления, которые считаются более безопасными. Увеличиваются бронирования в Испании, Португалии, Италии, на Мальте и в Хорватии, что уже приводит к росту цен. Также на 20% вырос спрос на Карибские острова, а в Италии число бронирований увеличилось на 55% по сравнению с прошлым годом.