Хакерская группа Handala заявила о взломе системы ФБР, скомпрометировав личную информацию директора агентства Пателя.

В своем заявлении хакеры сообщили, что взлом был выполнен за несколько часов, и теперь вся конфиденциальная информация Пателя, включая электронные письма, переписку и секретные документы, доступна для публичного скачивания.

Группа также отреагировала на объявление ФБР о награде в $10 млн за поимку участников их взлома, назвав это «нелепым представлением».

Хакеры заявили, что если глава ФБР так легко стал жертвой атаки, то о безопасности агентства можно лишь смеяться. Они подчеркнули, что это ставит под сомнение надежность защиты данных и рядовых сотрудников агентства.