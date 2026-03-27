Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль усилит удары по территории Ирана. Он подчеркнул, что атаки будут расширены по масштабу и охватят большее количество целей.

По его словам, это произойдёт в том случае, если Иран продолжит наносить ракетные удары по мирному населению.

Заявление было сделано после оценки ситуации в сфере безопасности.

Кац отметил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупреждали Иран и требовали прекратить ракетные обстрелы израильских городов.

«Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются», — заявил Кац.

Он добавил, что армия усилит удары и расширит их географию. По словам министра обороны, новые удары будут направлены на объекты, способствующие разработке и применению вооружений против мирного населения.