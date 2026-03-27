Снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для Еревана важным событием. Армянские СМИ сообщают, что об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате в Шымкенте (Казахстан).

Григорян подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе существенно стимулирует внешнюю торговлю.

«В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли», — отметил вице-премьер.